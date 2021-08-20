Kamu Çalışanları Ankara’da

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas toplu sözleşmede son birkaç günlük zaman diliminde olunduğunu belirterek, ‘’Pazar gününe kadar bu sürecin noktalanması gerekiyor. Teklifi müzakere edilebilir bulmadığımız için yeni teklif çağrısında bulunduk ve bu beklentimiz devam ediyor. Hizmet kolları boyutuyla müzakerelerimiz devam ediyor. Genele ilişkin bir zam teklifi beklentimiz sürüyor ancak sendikalarımız tabandan gelen beklentileri görüşüyorlar’’ dedi. Erciyas, ‘’Emeğimiz görülsün, hakkımız verilsin, sloganıyla Ankara yolundayız. Eylem çağrımıza kulak veren oturduğu yerden söylenen değil hak aramak için söz söyleyen, yola revan olan yiğitlere selam olsun’’ ifadelerini kullandı.