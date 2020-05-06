Kampüste Kenevir

YOZGAT Bozok Üniversitesi, endüstriyel kenevir çalışmalarında değerlendirilmek üzere Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisinde belirlenecek alan içerisine kenevir bitkisi ekimi yapılacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması ile ilgili söz sahibi olduklarını hatırlatarak, bu alanda yetkili tek üniversite olmanın sorumluluğu ile çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadağ, ‘’Kenevir materyalleri ile araştırma grubundaki arkadaşlarımız, belki prototip anlamda ürünler yapacaklar. Yine Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çatısı altında desteklediğimiz projelerle bu işin mutfağında üretimlerini yapacaklar ve neticeyi yine kamuoyuyla paylaşacağız. Prof. Dr. Güngör Yılmaz hocamızın koordinatörlüğünde kampüs alanımızda Kenevir ekimini yapacağız. Dolayısıyla biz kenevir ekimi ile birlikte, hem kenevir ıslahı, yerel tohumun geleceğe aktarılması, hem de bu ürünlerle birlikte bütün biyokütlenin değerlendirileceği bir sürece doğru gidiyoruz’’ dedi. Prof. Dr. Karadağ, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan bütçe geçtiğinde AR-GE ve ÜR-GE merkezlerinin olduğu bir kenevir enstitüsünün inşası ile birlikte çalışmaları daha ileri safhaya taşıyacaklarının da altını çizdi. Karadağ, antibakteriyel sıvı sabunda olduğu gibi ürettikleri ürünleri, bölgesel kalkınma odaklı, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına yönelik kenevirin değerlendirilmesi çerçevesinde sektör sahipleri ile buluşturacaklarını anlattı. Karadağ, “Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan, sorumlu olan bir üniversite olarak, kenevirin ekonomiye kazandırılması sürecinde ortalama 2 yıl, en fazla 3 yıl içinde birçok ürünün ortaya çıktığını, bu anlamda Yozgat’ın ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bir cazibe merkezi haline geldiğini hep birlikte göreceğiz. İhtisas üniversitesi olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Kenevir çalışmaları için elimizdeki materyalleri, başta inşaat, biyoenerji, tekstil, kompozit malzeme grubu ve temel bilimlerdeki hocalarımıza teslim edeceğiz. Kendileri işin mutfağında çalışacaklar’’ diye konuştu.