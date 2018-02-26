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Kampçılar buluştu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, daha önce merkez tarafından gönderilen kamp etkinliklerine katılan gençler ile kamp liderleri bir araya gelerek, kamp programında yaşadıklarını değerlendirdiler.

Kampçılar buluştu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, daha önce merkez tarafından gönderilen kamp etkinliklerine katılan gençler ile kamp liderleri bir araya gelerek, kamp programında yaşadıklarını değerlendirdiler.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Kampçılar buluştu

Yozgat Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz başkanlık etti. Kampçı ile kamp liderleri bir araya gelerek kamplarda yaşanan anı ve tecrübelerini paylaştı. Kardeşlik ikliminin nasıl oluştuğunu anlatan gençler, kamp günlerini yad etti, kamplarda yaşanan anı ve tecrübeler paylaşıldı.
OKUMA GÜNÜ
Yozgat Gençlik Merkezi’nde Kitap Okuma Halkaları etkinliği de yapıldı. ‘Okumak, dünü, bugünü, kendini ve dünyayı keşfetmektir’ sloganı ile yola çıkan geçler, Merkez Müdürü Ali Sapmaz ile birlikte, Aliya İzzetbegoviç'in Özgürlüğe Kaçış isimli kitabının kritiğini yaptı.

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