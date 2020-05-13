Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99616
ALTIN
383.181
DOLAR
6.9911
STERLİN
8.5999
EURO
7.5849

Kampanyaya katıldı

Akdağmadeni ilçesinde yaşlı bir kadın 800 bin lira bağışta bulundu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:19
Kampanyaya katıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Yünalan köyünde ikamet eden Melek Eker isimli kadın, ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına 800 lira bağışta bulunarak katıldı. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Melek Eser’in daveti doğrultusunda köyündeki evinde ziyaret etti. Melek Eker, ‘’Ben ülkemi seviyorum. Allah devletimden milletimden razı olsun, onca insana yardım ediyor. Benden daha zor durumda olanlar var. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Eğer varsa hakkım sonuna kadar helaldir’’ dedi, bağışını görevlilere teslim etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kampanyaya Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEViR GENÇLERiN!
DEViR GENÇLERiN!
Sorun çözülecek!
Sorun çözülecek!
Ormancılar hazır
Ormancılar hazır
YILIN SÜRÜCÜLERi
YILIN SÜRÜCÜLERi
Başarı belgesi
Başarı belgesi
Engelliler Haftası
Engelliler Haftası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim