Kampanyaya katıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Yünalan köyünde ikamet eden Melek Eker isimli kadın, ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına 800 lira bağışta bulunarak katıldı. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Melek Eser’in daveti doğrultusunda köyündeki evinde ziyaret etti. Melek Eker, ‘’Ben ülkemi seviyorum. Allah devletimden milletimden razı olsun, onca insana yardım ediyor. Benden daha zor durumda olanlar var. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Eğer varsa hakkım sonuna kadar helaldir’’ dedi, bağışını görevlilere teslim etti.