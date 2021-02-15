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KAMPANYAYA DESTEK

Yurt genelinde yürütülen ‘Şehit Kütüphaneleri projesi kapsamında Yozgat’ta 3 şehit adına kurulacak kütüphane için Kocaeli’nden 16 bin kitap desteği verildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:18
KAMPANYAYA DESTEK

YOZGAT Şehit Kütüphaneleri gönüllüsü Hatice Aydın, Atatürk İlkokulu'na şehit er Salih Ekinci, Cumhuriyet Ortaokulu'na Şehit Polis Nuri Tanışman, Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de Şehit Cihan Karadavut adına kütüphane kurma çalışması başlattıklarını söyledi. Aydın, şehitler adına kurulacak kütüphane için başlatılan kitap toplama kampanyasına, Körfezliler başta olmak üzere toplumun her kesimi ciddi destek geldiğini söyledi. Körfez’de kampanyayı organize eden gazeteci Mustafa Eranıl ise, kitap toplama kampanyası sonrasında 16 bin kitabın toplandığını belirterek, ‘’Şehitlerimiz için her ne yapsak azdır. Onların hakları hiç bir zaman ödenmez. Şehitlerimiz adına kütüphane kurulduğunu öğrendiğim andan itibaren , 'Ben ne yapabilirim' diye düşündüm. Kitap toplama kampanyası başlattım. Başlatmış olduğum kitap toplama kampanyası neticesinde 16 bin kitap toplandı. Topladığımız kitapları, Şehit Kütüphaneleri adına Yozgat'ta görevli bulunan Hatice Aydın'a teslim ettim. Kitap toplama kampanyasına destek veren, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e, toplanan kitapların nakliyesini sağlayan ve aynı zamanda kampanyamıza kitap desteğinde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, siyasi pati ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütü temsilcilerine, muhtarlarımıza,  sendika temsilcilerine, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize; kısacası Körfez halkına çok teşekkür ederim. Çok ciddi şekilde destek verdiler’’ dedi.
6 AY ÖNCE DE 7 BİN 500 KİTAP
Bundan 6 ay önce Akdağmadeni'nde Şehit Mehmet Köklü adına kurulan kütüphane içinde 7 bin 500 kitap toplayarak kütüphane görevlilerine teslim ettiğini belirten Eranıl, ‘’Gönül ister ki her bir şehidimiz adına kütüphane kuralım. Ancak bu çok zor oluyor. Herkesin 'Şehitler Kütüphanesi' kapsamında açılacak olan kütüphanelere destek olmasını arzu ederim. Biz, şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Hele hele şehitlerimiz adına bir kütüphanenin kurulması, yapılan hizmeti daha anlamlı kılmaktadır’’ diye konuştu. 

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Kampanyaya Destek
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