Kampanyaya Destek

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl ve İlçe teşkilatı Kızılay’a kan bağışında bulundu. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan Kızılay’ın kan ihtiyacının olduğunu öğrendiklerini ve Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşık 50 yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kan bağışında bulunduklarını söyledi. Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye genelinde bu kan diğer teşkilatlarında kan bağışında bulunduğunu dile getiren Kayhan, ‘’Vatanımız milletimiz için insanlarımız için kan bağışında bulunmaya devam edeceğiz’’ dedi. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Cafer Cankurtaran ise Yeniden Refah Partisi olarak Kızılay’ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekip ile kan bağışında bulunduklarının altını çizen Cankurtaran, tüm Yozgat teşkilatı olarak kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. •İhsan Çelikkaya•