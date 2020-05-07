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Kampanyaya destek

Yerköylü şehit aileleri ve gazilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek.

07 Mayıs 2020 Perşembe 00:08
Kampanyaya destek

YERKÖY ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 bin lira destekte bulundu. Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, ilçe ve köylerde bulunan gaziler, şehit yakınları ve dernek olarak kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Türk milletinin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin de kampanyaya duyarsız kalmadığını belirten Kepir, "Şehit ailelerimizin tek düşüncesi aziz Türk milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu amaçla, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin aralarında topladığı 6 bin lirayı kampanya hesabına yatırdık. Devletimizin her zaman yanındayız. Emeği geçen herkesten Rabb'im razı olsun. İnşallah bu zor günleri atlatırız. Allah tüm gazilerimizden ve şehit ailelerimizden razı olsun" dedi.

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Kampanyaya Destek
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