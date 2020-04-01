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Kampanyaya destek

CUMHURBAŞKANI tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası Yozgat’ta da karşılık buldu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:50
Kampanyaya destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz  Sadir Durmaz,Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ maaşlarını bağışladı. Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Ambalaj Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin de fabrika personeli adına 720 bin lira katkı sunacağını duyurdu. Şahin, ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmayacaklarını bildirdi. Şahin, "Yönetim kurulu olarak bu duyarlı davranışa bir jest yaparak maaşlarından hiçbir kesinti yapmadan işçilerimiz adına 720 bin lira bağış yapma kararı aldık" diye konuştu.  Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 3 maaşını, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın 2, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci 2, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy bir, MHP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz  Sadir Durmaz 2,Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ bir maaşını kampanya kapsamında bağışlayacaklarını açıkladı. 

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Kampanyaya Destek
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