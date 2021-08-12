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KAMPANYA TAMAMLANDI

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Yozgatlıların seferber olduğu SMA hastası minik Yiğit Alp Avşar’ın tedavisi için gereken miktarı federasyon bünyesinde başlattığı kampanya kapsamında tamamlayarak kampanyayı bitirdi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:39
KAMPANYA TAMAMLANDI

İzmir'in Menemen ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 16 aylık Yiğit Alp Avşar'ın tamamen iyileşmesi için yurt dışında 'zolgensma gen tedavisi' görmesi için gerekli olan para toplandı. Yozgatlı olan Avşar ailesinin SMS hastası çocuklarının tedavisi için gerekli paranın toplanabilmesi için Yozgat’ta da yürütülen yardım kampanyası ile gerekli paranın son bölümü İstanbul’dan temin edilip, kampanyaya nokta konuldu. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat’a ve Yozgatlılara verdiği değerle, buna yönelik düzenlediği farklı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam etti. Yılmaz, SMA hastası minik Yiğit Alp Avşar’ın tedavisi için federasyona üye işadamları ile düzenlediği kampanya kapsamında gerekli miktarı tamamladı. Böylece Yiğit Alp’in Amerika’da tüm tedavi masraflarının da karşılanacağı müjdesi verildi. Başkan Ahmet Yılmaz, “İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuza bağlı işadamlarımızla Yiğit Alp için çalıştay yaptık. Burada minik Yiğit Alp Avşar isimli yavrumuz için duyuru yaptık. Netice itibariyle İstanbul Yozgatlılar Federasyonu İşadamları Komisyon Üyesi yine öğrenci yurdumuza bağış yapan, öğrencilerimize burs veren hayırsever genç İş İnsanı Bozok Traktörlerin sahibi Mustafa Karacabey, bize dönüş yaptı ve kampanyanın eksiğini ve yurt dışında yapılacak bütün tedavi masraflarını da üstlenerek bugün 100 bin dolar bağışta bulundu” dedi.

ÖRNEK BİR HAYIRSEVER

Yozgatlı İş İnsanı Mustafa Karacabey’in gerçekten örnek bir hayırsever olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, daha öncede bu gibi yardımlarda, bağışta bulunan Karacabey’in gerek federasyon bünyesinde gerekse Yozgatlı hemşerilerinin bu davranışı ile büyük takdirini ve sevgisini kazandığını söyledi. Yılmaz, “Federasyonumuz İşadamları Komisyon Üyesi hayırsever iş insanı Mustafa Karacabey’e bu örnek davranışı ile bütün Yozgatlı hemşerilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Yaptığı bağışla minik yavrumuz sağlığına kavuşacaktır. Bizlerinde temennisi ve duası yavrumuzun Amerika’da tedavisinin en iyi şekilde yapılarak sağlıklı bir şekilde ülkemize memleketimize dönmesi, koşup oynaması ve hayata yeniden tutunmasıdır. Tek dileğimiz ve duamız budur. Bu vesile ile minik yavrumuz için başlatılan kampanyaya destek olan herkese ve özellikle federasyon üyemiz Sayın Karacabey’e bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Yozgat’ın Şefaatli ilçesi doğumlu Emre ve Şeyma Avşar çiftinin 20 aylık çocukları Yiğit Alp’e doğumundan 1.5 ay sonra Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulmuş ve yurt dışında yapılacak tedavi masrafları için 2 Milyon Dolar para gerekiyordu. Bunun üzerine Yozgatlı il yöneticileri, belediyeler, STK’lar seferber olmuş ve kampanyalar düzenlenmişti. (Kaan Pınarcıoğlu) 

Anahtar Kelimeler:
Kampanya Tamamlandı
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