-Kampanya hız kesmeden

Kampanyaya bireysel desteğin yanından kurumsal destekler de devam ediyor. Yozgat’ta faaliyetlerini sürdüren Yozgat T.R.C.C. Motosiklet Sürücüleri Derneği ile Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri de kampanyaya son olarak destek veren kurumlar oldu.

Yozgat Motosiklet Sürücüleri Derneği Başkanı Kadir Şimşek, Yozgat’ta yapılan sosyal içerikli çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini, farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, kampanya da görev alarak arı gibi çalıştı.

Kampanyayı yürüten gönüllüler, ‘Yüreklerinden öpülesi gençler, onlar ve onları yetiştiren Sevgili Elif Köroğlu Tumgan ve diğer kıymetli öğretmenlerimize kalpten teşekkürler! iyi ki varsınız güzel gönüllüler! Ve Kalbimiz Yozgat Kabrimiz Yozgat diyerek memleketine gönül vermiş, hem ihtiyaç sahibi çocuklarımıza maddi manevi destek olan, hem güzel öğrencilerimizin projemiz bitene kadar öğle yemeklerini üstlenen değerli işadamı Zafer Özışık beyefendiye teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimizi sunarız’ açıklamasında bulundular.