Kampanya hazırlığı

BOĞAZAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 18 Eylül 2020 tarihinde başlatacağı 14. Pancar Alım Kampanyası’nın ilk adımı olan Kireç Ocağı, kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde ateşlendi. Boğazlıyan Şeker Fabrikası kireç ocağı önünde gerçekleşen törene, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı’nın yanı sıra, sınırlı sayıda çalışan katıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulan açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker ailesindeki 3 Fabrikadan bir tanesi olan Boğazlıyan Şeker’e ait 14. Pancar Alım Kampanyasının, başta çiftçiler olmak üzere tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ederek, “Allah nice kampanyalara kazasız belasız sağ salim ulaşmayı nasip etsin” şeklinde konuştu. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Boğazlıyan Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyasında işletmeye ilk pancar, 19 Eylül Cumartesi günü alınacak. 90 gün sürmesi hedeflenen kampanya süresince 1 Milyon 250 bin ton pancar işlenerek, karşılığında 180 bin ton Şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilmesi planlanıyor.

TEDBİRLER ALINDI

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül tarihinde pancar işlemeye başlayacak olan Kayseri Şeker Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerde çalışan işçiler ile sohbet edip, İşletme Müdürü Sırrı Doğanlı ve diğer Birim Amirlerinden üniteler ve randımanları hakkında bilgiler aldı. Yaklaşan 66. Pancar Alım Kampanyası öncesi Kayseri Şeker’in, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ile hijyen gibi konularda çok sıkı tedbirler alan 3 fabrikada, tavizsiz bir şekilde insan sağlığı ön planda tutuluyor. Yapılan hazırlıkları ve çalışmaları yerinde inceleyerek, Kayseri Şeker’in tüm üretim birimlerini ziyaret eden Başkan Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası’nın başarılı ve sorunsuz geçirilebilmek adına yetkililer ile istişarelerde bulundu. Üretimin herhangi bir aksamaya veya kesintiye uğramaması için Kayseri Şeker ailesi mensuplarının bu dönemde çok daha tedbirli çalışacağını söyleyen Başkan Akay, Pandemi süresince Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında hijyen, dezenfeksiyon ve iş güvenliği hususlarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. Başkan Akay, incelemelerinin ardından üretim aşamasındaki Birim Amirleri ile bir araya gelerek, alınacak önlemler ve ünitelerin çalışmaları hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.