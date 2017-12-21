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Kampanya devam ediyor

YOZGAT Belediyenin öncülüğünde, bir grup gönüllü tarafından ihtiyaç sahibi çocukların yeni yıla mutlu girebilmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘1 Çocuk, Bir Gocuk, üşümesin hiçbir Çocuk’ temalı yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya devam ediyor

YOZGAT Belediyenin öncülüğünde, bir grup gönüllü tarafından ihtiyaç sahibi çocukların yeni yıla mutlu girebilmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘1 Çocuk, Bir Gocuk, üşümesin hiçbir Çocuk’ temalı yardım kampanyası devam ediyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Kampanya devam ediyor

Kampanya doğrultusunda açılan stantları gezen konukları, Proje gönüllülerinden Beste Gözde bilgilendiriyor. Kampanyaya işadamı Fuat Altın, temin ettiği 50 çift kışlık bot ile katıldı. Altın, ‘Çocukların üşümemesi, yüzlerinin gülmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Herkesin mutlaka, kampanyanın adından da anlaşılacağı üzere, bir liralık yardımda bulunabilir’ çağrısında bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler de, kampanya kapsamında açılan standı gezip, destek verdi. Şenliler, bu tür projelerinin insanlık adına önemli olduğunu hatırlatarak, bu güne kadar çok sayıda projede yer aldığını belirtti. Daha önce mazlum milletlerin desteklenmesi adına Alperen Ocakları ile koordineli olarak projeler yürüttüklerini aktaran Şenliler, Yozgat’ta soğuk kış gününde ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyacını karşılamak adına anlamlı bir projenin hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şenliler, ‘Elbette ki devletimiz gücü mazlumun yanında olmaya, desteklenmesine kadir. Burada önemli olan insanımızın yardımseverlik duygusu etrafında bir araya gelmesidir. Bir çocuk bir gocuk, üşümesin hiçbir çocuk kampanyası ile bu başarılmış. Allah hayırlı, mübarek eylesin” diye konuştu.

 

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