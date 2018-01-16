Kampanya büyüyor

Çamlıbel Elektrik tarafından yürütülen kampanyada özel olarak hazırlanan bağış zarflarıyla vatandaşlar kendi mahallesinde kampanyanın devam ettiği market ve bakkallar ile projeyi yürütebilecek.

Bu sayede, proje kapsamında Yozgat’ta 150 noktaya ulaştırmış olacak. Daha önce Sivas, Tokat ve Yozgat’ta başlayan projenin geniş kitlelere ulaşması için harekete geçildiği bildirildi.

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü Muzaffer Ayan,

“Ağustos 2017’de başlattığımız Askıda Ekmek Projesi bugün 58 noktada düzenli olarak uygulanıyor. Ancak biz daha çok sayıda vatandaşa ulaşmak istedik. Vatandaşlarımızın bağışlarını bize değil direkt Askıda Ekmek projesine destek veren işletmelere ulaştırması için özel zarflar hazırladık” dedi.

Muzaffer Ayan bu sayede 150 noktada projeyi devam ettirme kararlılığında olduklarını dile getirdi.