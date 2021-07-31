KAMPANYA BAŞLATILDI

Kampanya ile yangınlarda kaybedilen ormanların yerine yeni ağaçların dikilmesi hedeflendi. Yurdun farklı bölgelerinde ormanlarda çıkan yangının söndürülmesine yönelik müdahale sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Ülkemizin birçok noktasındaki yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık alanlarımızın rengini yeşile döndürmek, geleceğimize nefes olmak için yangın bölgelerimize 6666 adet fidan desteğinde bulunarak, doğaya can vermeye gayret edeceğiz. El ele olacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız’’ diyerek, halkın kampanyaya destek vermesini istedi.