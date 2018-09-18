KAMPANYA BAŞLADI

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen kampanya dönemi açılışı, dualar ve tekbirler eşliğinde kesilen kurban sonrasında coşku içerisinde yapıldı. Kampanyada fabrikaya ilk pancar getiren, Mustafa Özgül, Recep Bilir ve Nurullah Karaca isimli üç çiftçiye Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Bilgisayar hediye edildi. Ülke ekonomisine, Boğazlıyan ve Yozgat ekonomisine önemli katkıda bulunan Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın Alım Kampanyası törenine Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı da katıldı. Halıcı, üretimin değer kazandığı bu topraklarda Boğazlıyan Şeker ve Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak üreticinin, ilçe tarımının ve Türkiye’nin aydın yarınları için birlikte çalıştıklarını söyledi. Boğazlıyan’ın önemli bir pancar üretim yeri olduğunu belirten Halıcı, “Çiftçilerimiz ülkemizin temel taşıdır. Bölge çiftçilerimizin hakikaten alın terlerini ve emeklerini de ortaya koyarak ürettikleri, Boğazlıyan’ımızın potansiyel ürünlerinden pancar alım sezonu başlamıştır. Çiftçilerimizin beklentisi doğrultusunda iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum’’ dedi.

Borsa olarak hem çiftçiye, hem işçiye, hem fabrikaya hem de üreticilere sahip çıkmak boyunlarının borcu olduğuna vurgu yapan Halıcı, “Bu gün coşkunun, heyecanın, sevincin zirve yaptığı bir gündür. Bu gün ekmeğini, alın teriyle, elinin emeği ile kazananların, çiftçinin bir bayram günüdür’’ diye konuştu.

