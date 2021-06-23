KAMP TURiZMi iÇiN iLK ADIM

Almanya’da yaşayan Yozgatlılar tarafından kurulan kısa adı AYDEF olan Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Salih Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Çamlık Otel’de Yozgat’ta yayın yapan yerel basın mensupları ile bir araya gelerek hem federasyonlarını tanıttılar, hem de Yozgat için yapmayı planladıkları projelerini anlattılar.

Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Salih Çelik, AYDEF Dışişleri Uzmanı Selda Sabiha Çelik ve Kuzey Almanya Bölge Sorumlusu Rıza Atamtürk ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Federasyonlarının 11 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak kurulduğunu söyledi. Almanya’da tek resmi federasyon olduklarını ve kamuya yararlı bir federasyon olduklarını belirten Çelik, pendemide gurbettekiler için memleketine gelememenin çok acı bir şey olduğunu dile getirdi. Sık sık Türkiye’ye gelen bir insan olarak kendinin de iki yıldır Türkiye’ye gelemediğini vurgulayan Çelik, ‘’Pandemi ile birlikte bizler insan olduğumuzu hatırladık. Kırgınlıkları geride bırakıp, birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini anladık. Biz federasyon olarak kesinlikle projeleri destekliyoruz. Yardımları derneklerimize bıraktık onları derneklerimiz yapsın bizim amacımız proje üretmek, Almanya fonlarından yararlanmak istiyoruz. Bunun içinde Yozgat’a geldik ziyaretlerde bulunduk, ilçelerimizi gezdik ‘’ dedi.

GURBETÇİ AKINI

Yozgat’ta bu sene yurt dışından gelenlerin bir patlaması olacağını vurgulayan Çelik, ‘’Yerel yönetimleri geziyoruz söylüyoruz, eksiklerini tamamlamalarını istiyoruz, çok büyük potansiyel 1 Temmuz’dan itibaren Yozgat’a gelecek. Yozgatlılara Yozgat’a gelirken yanlarında komşularını da getirmelerini istiyoruz’’ diye konuştu. Ellerinde Yozgat için iki tane proje olduğunu ve bu projelerden bir tanesini Avrupa Birliği ve Almanya fonlarından gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Çelik, onunda Yozgat’a 15-20 tane ceviz ve badem ağacı dikmek olduğunu anlattı. Bunun bütün bakımını da kendilerinin yapacaklarının altını çizen Çelik, buradaki amaçlarının yeşil fabrika dedikleri bir oluşumu hayata geçirmek olduğunu ileride burada insanları çalışacağını istihdam sağlayacaklarını vurguladı. Çelik, bunun için toprak analizi, rüzgar haritası gibi çalışmalar yapılacağını, profesyonel bir ARGE ekibinin Yozgat’a gelerek çalışmalar yapacağının altını çizdi.

KAMP TURİZMİ

Yozgat’ın tarihini değiştirecek ikinci bir projelerinin daha olduğunu anlatan Çelik, Yozgat’ı Türkiye’nin kamp turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kamp Turizminin Türkiye’de yeni yeni başladığını bazı illerde olduğunu ancak bunun profesyonel olarak yapılmadığını ileri süren Çelik, şöyle konuştu; ‘’Biz profesyonel kamp turizmini her ilçemize getirmek istiyoruz. Kamp turizminde Almanya lider durumda. İçinde karavan, doğaya uygun bungalo tipi evler, çadır olacak. Ben 10 yıldır da profesyonel kampçıyım. Biz Yozgat’ımıza emekli olmuş, iyi derecede yerlerde çalışmış parası olan turistleri getirmek istiyoruz. Gittiğimiz ilçelerde de bunu anlatıyoruz. Bu çalışmamıza Akdağmadeni ilçemiz ile başlayacağız bunu Aydıncık, Çekerek ve il merkezine yapmak istiyoruz. Çeşitli kurumlar ile görüştük haritası yapılmış ve 3 tane de kamp alanı ORAN Kalkınma Ajansı tarafından da belirlenmiş. Buralardan destek alarak Yozgat’ımızı Turizm şehri yapacağız.’’

GAZETEMİZİ ZİYARET

Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Salih Çelik, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte gazetemizi de ziyaret ederek, yaptıkları, yapacakları çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. •İhsan Çelikkaya•