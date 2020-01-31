Kamp süreci tamamlanıyor

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, İl Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek, ilmi sohbette bulundu. Sezik, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve kamp sorumlusu Abdurrahman Parlak’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müftü Sezik, toplumun bütün kesimlerine hitap edecek, kapsamlı, etkin bir din hizmeti sunmak amacıyla çeşitli proje, programları başarıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Müftü Sezik, ‘’Bu bağlamda Başkanlığımızın önemli bir hizmet alanını oluşturan, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli, manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Gençlerimize yönelik hizmetlerimize ivme kazandırmak, her bir din görevlimizin en az 10 gence ulaşmasını sağlamak üzere ‘Gençliğe Değer’ isimli proje aktif olarak yürütülmektedir’’ dedi. Müftü Sezik, proje kapsamında din görevlileri tarafından ulaşılan öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, adalet, merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla, 27 Ocak tarihinde başlatılan, bugün tamamlanacak 12-14 yaş arası erkek öğrencilere yönelik Bölge Yatılı Kur’an Kursunda ‘Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’ düzenlendiğini bildirdi. Kampta görevli hocalara çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür eden Müftü Sezik, kampa katılan öğrencilere çiğ köfte ikramı etti, çeşitli hediyeler verdi.