Kamp başladı

Antrenör Erhan Kayaaslan gözetiminde kamp çalışmalarının startını veren Yerköysporlu oyuncular Çamlık’ta enerji depolayacaklar. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, önceki gün Galata Çamlık Otel’de toplandıklarını ve lig öncesinde birinci dönem kamp çalışmalarına başladıklarını söyledi. Oldukça verimli geçeceğine inandığı kampta oyuncularının güç depolayacağını dile getiren Kayaaslan, ‘’Bu sene hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve uygun bir bütçe ile doğru bir yol haritası izleyerek güzel bir kadro oluşturduk. Yerköyspor kadrosuna kattığımız oyuncular ile de şimdi kamp çalışmalarımıza başladık. Yeni sezona çok iyi hazırlanacağız ve ilk maçtan son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Bize güvenenlerin, yönetimimizin, taraftarımızın güvencini boşa çıkarmak istemiyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur ve sezon sonunda şampiyonluk turu atan tarafta biz oluruz’’ dedi.