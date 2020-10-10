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Kameralı kontrol

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bina girişlerine yerleştirdiği kamera sistemiyle personel ve vatandaşların yüz tanıma işlemi, maske kontrolü ve ateş ölçümünü yapıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:28
Kameralı kontrol

 İl Emniyet Müdürlüğü girişlerine yerleştirilen sistemde, maskesi olmayan kişiler sesli uyarılırken ateşi yüksek olanlar da ilgili birime bildiriliyor.  İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet müdürlüğüne gelenlerin, daha önce bina girişlerinde görevli personel tarafından maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alındığını söyledi. Girişlere yerleştirilen termal tablet kamera ile kontrolün daha sağlıklı yapıldığını dile getiren Esertürk, "Bu sistemde yüz tanıması ve maske kontrolü yapılıyor, ateş ölçülüyor. Maske takılmadığında ve ateş yüksek olduğunda giriş turnikeleri açılmıyor, ilgili birime bilgi veriliyor. Aynı zamanda Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da entegre edilen sistemle vatandaşın veya personelin riskli olup olmadığı tespit ediliyor" dedi.

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Kameralı Kontrol
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