Kalplere dokunan yarışma

Server Gençlik ve Yozgat Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YESDER) tarafından Yozgat’ta düzenlenen “Ufka Yolculuk -5 Kuran’ı Kerim Meal Bilgi Yarışması”nın ödül töreni Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan YESDER GSK Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sağlam, bu yıl 5’incisi düzenlenen Kuran’ı Kerim Meal Bilgi yarışmasına Türkiye genelinde 600 bin kişinin katıldığını belirterek, “Bu yarışmaya Yozgat genelinde 4 bin 200 kişi katıldı. 26 Martta yapılan yarışmanın bugün ödül törenini düzenliyoruz. Bu yarışmada sponsor olan bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Bozok Üni. Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey Kuran’ı Kerim mealinin anlayarak okumanın insan hayatını nasıl değiştireceğini örneklerle anlattığı konuşmasının ardından; 5 kategoride yapılan Kerim Meal Bilgi yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Program sonunda katkılarından dolayı Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e plaket takdim edildi.