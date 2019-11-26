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Kalorifer ateşçisi oldular

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği kursu tamamlanarak, başarılı olanlarla birlikte Çayıralan Jandarma Komutanlığında görev yapan Askerlere belgeleri törenle dağıtıldı.

Kalorifer ateşçisi oldular

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği kursu tamamlanarak, başarılı olanlarla birlikte Çayıralan Jandarma Komutanlığında görev yapan Askerlere belgeleri törenle dağıtıldı.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Kalorifer ateşçisi oldular

Kursa katılıp, başarılı olan askerlerin belgelerini Kaymakam Bekir Özen, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün önemli faaliyetlere öncelik ettiğini, halkın bilgilendirilmesi, talep ettikleri eğitimin, kursların verilmesi noktasında gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş ile birlikte Müdür Yardımcısı Fatih Calğın’a teşekkür etti. Kaymakam Bekir Özen, bu tür faaliyetleri desteklediklerini, vatandaşın lehine olan her türlü çalışmada üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş da, Çayıralan da ikamet eden tüm vatandaşlara yönelik, talepleri halinde her türlü kursu bünyelerinde açabileceklerini bildirdi. 

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Kalorifer Ateşçisi Oldular
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