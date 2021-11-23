KALKINMAYI KONUŞTULAR

Yozgat’ın Sorgun ilçesi, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illerinden gelen gençleri ağırladı. Sorgun’da 3 gün devam eden çalıştayda sürdürülebilir kalkınma ile ilgili fikir alışverişinde bulunan gençler, değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay, Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği tarafından koordine edildi. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ortaklığında, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma’ başlıklı projenin 2. Bölge Çalıştayında ‘Nitelikli Eğitim ve İklim Eylemi’ konuları ele alındı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğduğunu hatırlatarak, amacın, dünyanın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi, ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesinin oluşturduğunu söyledi. Uğuz, ‘’Türkiye 1992 yılında Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra 1996'da Sürdürülebilir Kalkınma kavramına somut olarak 7. Kalkınma Planında yer vermiş, konuyu kamusal düzeyde gündemine almış, sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıtmıştır’’ dedi. Uğuz, Kalkınma Planlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren, odağına alan sektörel ve tematik ulusal politika, strateji belgelerinin de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçaları olduğuna dikkat çekti. Uğuz, ‘’Hem Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Planında hem de 11. Kalkınma Planında ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması’ temel amaç olarak belirtilmiş, Politika ve Tedbirler açıklanmıştır. Proje genel amacı, ‘gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alıcılar için bir politika belgesi oluşturulması’ hedeflenmiştir’’ ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAYA KATILIM

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun ilçesinde 3 gün devam eden çalıştaya, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illerinden 30 gencin katılım sağladığını bildirdi. Uğuz, ‘’Katılımcı gençlerle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘İklim Eylem’ başlıklı konular ele alındı. Bölgesel çalıştaylar tamamlandıktan sonra Niğde ilinde Zirve programı düzenlenerek, karar alıcılar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine bir politika belgesi oluşturulacaktır’’ şeklinde konuştu.