KALKINMAYA YENi MODEL

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında ilk sıralarda bulunan Yozgat’ın ekonomik yönden kalkınıp, belirli temel ürünler noktasında merkez olmasına yönelik başlatılan çalışmalara bir yenisi eklenmek üzere kollar sıvandı. Yozgat Bozok Üniversitesi, Damızlık Kaz Yetiştiriciliği, Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği, Hayvancılık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarına, YÖK tarafından üniversitelerin ihtisaslaşması programı doğrultusunda Kenevir Bitkisi alanında hazırladığı projenin kabul görmesi için başvuruda bulundu. Ön elemeyi geçin belirlenen 10 üniversite arasına giren Yozgat Bozok Üniversitesi, ‘Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerci için Endüstriyel Kenevir’ başlıklı projesinin kabulü yönünde YÖK Kuruluna sunumda bulunacak. Projenin kuruldan geçmesiyle birlikte Yozgat’ın kalkınmasında Kenevir Bitkisi lokomotif bir rol üstlenecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, hazırlamış oldukları projeyle Yozgat’ın endüstriyel kenevirin merkezi haline geleceğini söyledi. Karadağ, kısa adı YÖK olan Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelerde misyon farklılaştırması çalışması kapsamında hazırladığı proje ile 29 üniversite arasında ilk 10'a girdiklerini aktardı.

FARKLI BİR HAMMADDE

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, farklı sektörler için ham madde olan kenevirin, yeni sanayi kollarının gelişmesine, istihdama ve kenevirden elde edilen ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayacak bitki olduğunu söyledi. Kenevirin Yozgat'ta tarım ürünleri deseninin değişmesine ve tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlayacağını anlatan Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitesi, misyon farklılaşması ile ihtisaslaşarak kenevir bitkisinden biyoenerji, biyomalzeme, tekstil, ilaç kağıt ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın arttırılması ile kenevirin üretilmesi ve işlenmesi için bölgede önemli bir rol üstlenmiş olacaktır" dedi.

Karadağ, YÖK'ün bu yılki misyon farklılaşmasına sadece 2006 ve sonrasında kurulan ve büyükşehir sınırları içerisinde yer alamayan üniversitelerin başvurabildiğini anlatarak, “Projemiz 29 üniversite adasında ilk 10'a girmiştir. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili projemizin detaylı sunumu YÖK'e yapılacak ve YÖK tarafından bu 10 üniversiteden 5'i desteklenmeye değer bulunacaktır. Yozgat'ın bu konuda desteklenmesinin, bölgemiz ve ülkemiz açısından doğru ve isabetli olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TOHUM BANKASI

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ, üniversite olarak Orta Anadolu bölgesine hitap edebilecek bir ‘Tohum Bankası’ kurmak istediklerini de bildirdi. Karadağ, Anadolu’da Yozgat’ta Kayseri’de, Kırşehir, Çorum, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir’de yerli tohumlar ile tarımın yapıldığını, ancak bu yerli tohumların kullanılmadığını, hibrit tohumların tarım sektöründe etkinliğinin söz konusu olduğunun altını çizdi. Karadağ, Kenevir projesinin dışında düşündükleri ‘Tohum Bankası’ ile ilgili olarak bölgedeki yerli tohumların alan taraması ile toplanıp, bunların değerlendirmesinin yapılarak, geliştirileceğini, bu konuyla ilgili de altyapı çalışmasına başlayacaklarını ifade etti.

