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Kalkınmaya KOP desteği

KONYA Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, idarenin kurulduğu 2011 yılından bu yana bin 357 projeye 1,2 milyar lira destek verdiğini, KOP'un sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma programına dönüştüğünü söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:20
Kalkınmaya KOP desteği

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, suyun etkin kullanımı, üretim verimliliği, kırsal kalkınma, hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim, kültür ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda kalkınma desteği veriyor. Türkiye'nin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini taşıyan, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta faaliyet yürüten KOP, eğitim desteğiyle de bölgenin kalkınmasında önemli rol oynuyor. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Bostancı, faaliyet gösterdikleri bölgede refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. KOP İdaresinin verdiği desteklerle bölgenin kalkınmasında lokomotif rol üstlendiğini dile getiren Bostancı, "Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana 1357 projeye 1,2 milyar lira destek verdik. KOP sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma programına dönüştü. Bölgeyi oluşturan illerimizde üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile araştırma enstitülerimiz gibi pek çok paydaşın da katkısıyla KOP Eylem Planı'nı uyguladık. Bu kapsamda toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için başta tarım sektörü olmak üzere birçok sektörde de dönüşüm sağlayarak bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi vizyonunu benimsedik. Tarımda Değişim, Bölgede Dönüşüm ilkesiyle hazırlanan ve 31 sorumlu kuruluşa ait 243 projenin yer aldığı KOP Eylem Planı'nı tamamladık. Bu yıl içinde de 2021-2023 yıllarını kapsayacak olan Yeni Eylem Planı hazırlık çalışmalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda başladık" diye konuştu. Bostancı, sulama, kırsal kalkınma, tarımsal eğitim, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ile dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması amacıyla çeşitli program ve projelere hibe desteği verdiklerini belirterek, "Bölgede kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla 745 proje hayata geçirildi. Tamamı hibe olan 681 milyon liralık kaynakla bölgede 1 milyon 180 bin dekar alandaki sulama şebekeleri rehabilite edildi ya da sıfırdan inşa edilerek basınçlı modern sulama sistemlerine kavuşturuldu. 2019 yılında tahsis edilen 55,1 milyon lira ödenekle inşasına başlanılan 55 adet projenin daha tamamlanmasıyla yaklaşık 40 bin dekar alan daha modern sulama sistemlerine kavuşturulacak" ifadelerini kullandı. Bostancı, bölge kırsalının kalkınması ve göçün azaltılması için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.  Konya Ovası Projesi İdaresi’ne en fazla proje üretim sunan ve destek alan ikinci ilin Yozgat olduğu belirtildi. 

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Kalkınmaya KOP Desteği
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