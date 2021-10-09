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KALKINMAYA KOP DAMGASI

Yozgat’a yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2021 yılları arasında 196 projeye 89 milyon 650 bin 793 lira hibe desteği sağlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın eksikliklerinin giderilmesi, ekonomik yönden güçlenmesi noktasında ciddi katkı sağlayan KOP Bölgesi Kalkınma Programına katıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:29
KALKINMAYA KOP DAMGASI

Yozgat valisi Ziya Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konya'daki bölgesel kalkınma politikaları için toplantının anlamlı olduğu kaydedildi. KOP İdaresince 2021 yılı içerisinde Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde uygulanacak projeler konusunda da katılımcılar bilgilendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 885 projeyle 1 milyon 310 bin dekar alanı modern sulama altyapısına kavuşturduklarını ve yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladıklarını söyledi. Varnak, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kurulduğu günden bu yana Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in kalkınması için çok kapsamlı politikalar uyguladığını belirtti. Varank, ‘’Bakınız son 10 yılda bölgedeki 1920 projeye 1,2 milyar lira destek sağladık. Tabii bu projeleri tek tek saymaya vaktimiz yetmez ama ben kısaca birkaç tanesine değinmek istiyorum. KOP Bölgesi, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı'nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 projeyle 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama altyapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık’’ dedi. Yozgat’ta son olarak imzalanan protokol ile yaklaşık 4 milyon 400 bin lira tutarındaki proje desteği sağlandığı kaydedildi. 2016-2021 yılları arasında Yozgat’ın 196 projesine onay verilerek, 89 milyon 650 bin 793 lira hibe desteğinin sağlandığı hatırlatıldı. •Haber Merkezi•

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