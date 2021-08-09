KALKINMA YERELDEN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ‘yerelden kalkınma’ projesi, memleketi Yozgat’ta karşılık bulmaya devam ediyor. Yozgat’ın Osmanpaşa Köyü’nde hazırladığı projesine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) destek alan yatırımcı, köyüne kurduğu hububat ve bakliyat paketleme tesisiyle istihdam sağlayıp, çiftçinin de ürününü değerlendirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iş adamlarına yönelik olarak, 21 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda ‘Sizleri memleketimiz Yozgat'a yatırım yaparak, Yozgat'ın yerelden kalkınma hamlesinde pay sahibi olmaya, bu mücadelede bir değer olmaya davet ediyorum’ çağrısını, hemşehrileri boşa çıkartmadı. Çağrı sonrasında bir araya gelen yatırımcılar, iş adamları ‘Yerelden Kalkınma Modeli’ içerisinde yer alabilmek için adeta bir birleriyle yarışa girdi. Birden fazla iş adamı ve yatırımcı hazırladıkları projeleri bir biri ardına hayata geçirmeye çalışırken, bunlara yenileri de katılmaya devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen toplantıya katılan Yozgatlı iş adamlarından Alper Dursun, yeğeni Yasin Dursun ile Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa köyünde, yörede üretilen ürünlerin paketlenerek pazarlanmasını sağlayacak hububat ve bakliyat işleme, paketleme tesisi kurmak için hazırladığı projesi TKDK tarafından da uygun bulundu. TKDK tarafından kabul edilen 4 milyon değerindeki projeye, yaklaşık 2 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlandı.

15 İŞÇİ İSTİHDAMI

TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat'ın verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türker, ‘’İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz Alper Dursun, Osmanpaşa köyünde bölgenin ihtiyacı ve eksikliği bulunan eleme ve paketleme tesisi için yatırım kararı almış. Bize proje sundular ve kabul edildi. Bu tesiste nohut ve mercimek gibi katma değerli ürünlerin işlenmesi ile 1, 2, 5 ve 10 kilogramlık paketlemesi yapılacak. Bunlar direkt marketlere pazarlanarak tüketiciye ulaştırılacak’’ dedi.

Tesisle hem çiftçinin hem de işletmecinin kazanacağını anlatan Türker, ‘’Ürün pazarlamada aracılar ortadan kaldırılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da düzenlenen toplantıdan çok olumlu geri dönüşler aldık ve yatırımlar 14 ilçede sürmektedir. Toplantıdan çıkan sonuç neticesinde, süt işleme, meyve sebze ve su ürünleri işleme tesislerimizin inşaatları başlamak üzere’’ diye konuştu.

Tesisin ortaklarından Yasin Dursun ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı üzerine amcası ile kendisinin hayallerini gerçekleştirdiklerini anlattı. Kurdukları tesiste nohut, mercimek, fasulye, buğday ve arpanın paketlemesini yaptıklarını belirten Dursun, ‘’Özellikle bakliyat paketlemesine önem veriyoruz. Yozgat mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci sırada ama bunu en verimli halde işleyemiyoruz, satamıyoruz. Bu tesisle ürünleri daha iyi işleyip en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca burada buğday ve arpa elemesi yaparak çiftçimize tohumluk konusunda destek oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.