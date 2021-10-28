Kalkınma sempozyumu

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, özellikle YÖK tarafından hayata geçirilen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında yürütülen çeşitli projelere yaklaşık 29 milyon liralık bir destek sağlandıklarını söyledi. Üç gün sürecek sempozyuma katılmak üzere Nevşehir’e giden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, program öncesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Karadağ, ‘’Endüstriyel Kenevir alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi başta olmak üzere, bu programa katılım sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP)’ne üye bölge üniversitelerinin bölgenin kalkınmasına dönük olarak sunacakları katkılar büyük önem arz etmektedir. Bölgenin Kalkınması için Üniversitelerimizin bir araya gelmesi de ortaya konan bu iradenin sonucudur. Sempozyumda sunulacak tebliğler de bu noktada ön açıcı bilimsel çalışmalar olacaktır. Yapılan çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.