Kalkan'a 'bir şehit' daha

Fırat Kalkanı Operasyonunda Akdağmadeni Davulbaz köyünden Uzman Çavuş Ferhat DEMİR şehit oldu. Şehidin cenazesinin Bursa'da defnedileceği öğrenildi. Yozgat, Fırat Kalkanı operasyonunda bir evladını daha şehit verdi.