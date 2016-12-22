Kalkan'a 'bir şehit' daha

Fırat Kalkanı Operasyonunda Akdağmadeni Davulbaz köyünden Uzman Çavuş Ferhat DEMİR şehit oldu. Şehidin cenazesinin Bursa'da defnedileceği öğrenildi. Yozgat, Fırat Kalkanı operasyonunda bir evladını daha şehit verdi.
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