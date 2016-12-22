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Kalkan'a 'bir şehit' daha

22 Aralık 2016 Perşembe 10:13
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TSK tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda Yozgat bir evladını daha şehit verdi. Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ferhat Demir şehit düştü.

Kalkan'a 'bir şehit' daha
 Fırat Kalkanı Operasyonunda Akdağmadeni Davulbaz köyünden Uzman Çavuş Ferhat DEMİR şehit oldu. Şehidin cenazesinin Bursa'da defnedileceği öğrenildi. Yozgat, Fırat Kalkanı operasyonunda bir evladını daha şehit verdi.
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