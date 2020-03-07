KALiTENiN ADI YOZGAT

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ın, önceki yıllarda yapılan hava, su ve toprak analizleri sonucunda en kaliteli patates üretimine elverişli olduğunun belirlenmesinin ardından, üretimi artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Yozgat Merkez Kuşçu köyünde ilk defa dene ekimi yapılan terli tohumlarla patates demonstrasyonu haşatından olumlu sonuç alındı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, yeni sezonda yürütülecek çalışmalar öncesinde Niğde Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek, yerli patates tohumu yetiştiriciliği konusunda bilgiler aldı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yapılan yerel patates ıslah çalışmaları, geliştirilen yerli yeni çeşitler konusunda Yozgat’tan giden teknik heyeti bilgilendirdi. Patates yetiştiriciliği, ıslah metotları hakkında da bilgi edinen Yozgat heyeti, enstitüye ait doku kültürü laboratuvarı, melezleme seraları, tam kontrollü seraları gezerek, yapılan uygulamaları da görme imkanı buldu. Patates Araştırma Enstitüsü ziyaretinde, Yozgat’ta ilk kez yerli ve Milli Patates çeşitlerinin dikimini gerçekleşmesine vesile olan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Ziraat Teknikeri Osman Akarsubaşı, Ziraat Mühendisi Selman Yıldırım, deneme dikiminin gerçekleştirildiği Kuşçu Köyünün Muhtarı Yaşar Darı, çiftçi Mehmet Yalçınkaya yer aldı.

VERİM VE KALİTE YÜKSEK

Yozgat’ta geçen yıl Kuşçu Köyünde gerçekleştirilen yerli ve milli patates ekiminin ardından yapılan hasadından olumlu sonuçlar alındı. Yozgat’ta yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürütüldüğü hatırlatılarak, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla yerli patates çeşitleri ürettiği hatırlatıldı. Yozgat’ta bu çeşitlerin ekimi yapılarak, çiftçilere tanıtmak amacıyla yapılan ekim ve hasattan olumlu sonuçlar alındı. Patatesin tohumluk olarak değerlendirileceği, kalitesinin ve veriminin beklenenin de üzerinde olmasının sevindirici olduğuna vurgu yapıldı. Yozgat il genelinde yerli ve milli patates ekiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğinin de altı çizildi.