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Kalite yönetimi anlatıldı

BOZOK Üniversitesinde, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında birim yöneticileri, kalite komisyon üyeleri, akademik ve idari personele TS EN ISO 9001:2015 eğitimi verildi.

Kalite yönetimi anlatıldı

BOZOK Üniversitesinde, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında birim yöneticileri, kalite komisyon üyeleri, akademik ve idari personele TS EN ISO 9001:2015 eğitimi verildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Kalite yönetimi anlatıldı

Kurulacak Kalite Yönetimi Sistemini öğrenmek, altyapısını oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, Kalite Yönetim Sisteminin bir araç ve amaç olduğu üzerinde duruldu. Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı ve Kalite Yönetim Sistemi Eğitmeni Baş Tetkikçi Kadir Yaşar Efendioğlu tarafından, Bozok Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri, birim yöneticileri ve akademik-idari personellerine yönelik eğitim çalışması iki hafta sürdü. Kalite yönetim sistemi standardının temel şartlarının aktarılması, uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması, pratik çalışmaların yapılması için gerçekleştirilen eğitimlerde kalite yönetim sisteminin daha kolay, hızlı, performansa dayalı ve mevzuata uygun önemli bir yönetim sanatı olduğu vurgulandı. Eğitim sonrası kalite yönetim sistemine geçişi için başlatılan 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' eğitimini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

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