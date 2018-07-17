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Kalite eğitimi

TÜRK Standartları Enstitüsü eğitmenleri, Bozok Üniversitesinde ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ile ilgili eğitim verildi.

Kalite eğitimi

TÜRK Standartları Enstitüsü eğitmenleri, Bozok Üniversitesinde ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ile ilgili eğitim verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Kalite eğitimi

Eğitim çalışmasına TSE Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi ve eğitmeni Yıldız Balıkadam ile eğitmen K. Yaşar Efendioglu konuşmacı olarak katıldı. Firmaların kendilerini daha da geliştirebilmeleri için farklı eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Verilen eğitimlerle üretim ve hizmete katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtildi. Kuruluşlara uluslararası bir kimlik kazandırması aynı zamanda maliyetleri azaltan karlılık, verimlilik, rekabet gücünü arttıran, tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde kolaylık sağlayan, Pazar, müşteri ihtiyaç, beklentilerine cevap verebilme yeteneğini arttıran, nihayetinde kaynakların verimli, etkin kullanılmasıyla bu çerçevede kuruluşların sürekli iyileşmesine katkı sağlayan bir sistemler bütünü olduğuna dikkat çekildi.

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