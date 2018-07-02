Kalemler, silgiler toplandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında kullanılan kalem, silgi ve kalem traş makinesini sınava giren öğrencilerden, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere topladı. Gençlik Merkezi’nde görev yapan Gençlik Liderleri, hafta sonu yapılan sınavda sınav giriş noktalarına stantlar kurarak, sınavdan çıkan adaylardan kalem, silgi ve kalem açacağı topladı. Geri dönüşüm sonucu toplanan kırtasiye malzemeleri dar gelirli öğrencilere dağıtılacak. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, sınav sonrasında silgi, kalem traş makinesi ve kurşun kalem toplayan Gençlik Liderlerini kutladı.