Kalem setleri dağıtıldı

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, başlattıkları ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında 2021 yılında ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında öğrencilere verdiği kalem setlerini gönüllü gençler ile toplayarak okullara dağıttıklarını bildirdi. Sapmaz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kalem setlerini, ilk olarak Yozgat merkezdeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndaki öğrencilerine, daha sonra Yozgat’ın Çekerek ilçesi Gençlik Merkezi adına Çekerek Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte Şehit Sadık Nazlı İlkokulundaki öğrencilere setlerin verildiğini aktardı. Sapmaz, ‘’2021 yılı ÖSYM’nin YKS’ye giren öğrencilere dağıttığı kalem setlerini gönüllü gençler ile toplayarak köy okullarına dağıtıyoruz. 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması ile bizde liderlerimizle okul ziyaretlerine başladık. Bu vesile ile de Gazi Mustafa Kemal Okulu ve Çekerek Şehit Sadık Nazlı İlkokulunu ziyaret ederek Kalem setlerini hafiye hediye ettik. Bizimle beraber gençliğin her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Çekerek Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan beye teşekkür ederiz. Yeni eğitim yılımızın sağlıkla geçmesini temenni ediyoruz’’ diye konuştu.