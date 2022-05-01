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Kale Seramik’te işçiler ile buluştu

01 Mayıs 2022 Pazar 00:42
Kale Seramik’te işçiler ile buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Kale Seramik firması tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başer, Yerköy’de faaliyetlerini sürdüren Kale Seramik yönetimi tarafından işçiler, tedarikçiler ve Yerköy halkına yönelik iftar programı düzenlendi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’inde katıldığı iftar yemeğinde Başer, vatandaşlar ile sohbet edip dertlerini dinledi. Başer, Yerköy'de üretim faaliyetinde bulunan Kale Seramik firmasının çalışanları, şirket yönetimi, tedarikçileri ve Yerköy halkı için düzenlemiş olduğu iftar programına katıldıklarını söyledi. Başer, ‘’Bu güzel iftar programına vesile olan Kale Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur hanımefendiye teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul buyursun’’ dedi.

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