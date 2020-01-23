Kaldırımlar yenileniyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Yerinde sayan değil hep ilerleyen gelişen bir Sorgun hayal ettik ve gerçekleştiriyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırım çalışmalarına başladığımız Cumhuriyet Caddesinde çalışmalarımız, yağışların ardından hız kesmeden devam ettirilecektir’’ dedi. Başkan Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ifade ederek, ekim ayının başlarında eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışma sürecinin, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ile devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından yaya geçit çalışmalarına başlanıldığını bildiren Ekinci, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapım çalışmalarının havaların izin verdiği süre içerisinde sürdürüleceğini, en kısa sürede de tamamlanıp, hizmete sunulacağını kaydetti.