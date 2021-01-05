Kaldırım yenileme çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Fen işlerine bağlı ekiplerin İlyas Arslan Bulvarı'nda kaldırım çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi. Ekinci, ‘’Altyapı ve asfalt serimini tamamladığımız bulvarımız geniş kaldırımları ve aydınlatmaları ile modern bir görüntüye kavuşacaktır’’ dedi. Belediye Başkanı Ekinci, 2021 yılını Sorgun için yatırım ve istihdam yılı olarak planladıklarını, bu plan doğrultusunda mücadele vereceklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Çocuklarımızın geleceği ve mutlu yarınlar için hayalini kurduğumuz yepyeni bir şehir modelini adım adım gerçekleştireceğiz’’ diye konuştu.