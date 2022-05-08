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KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?

Yozgat’ın Sarıhacılı mahallesinde belediye tarafından döşenen kaldırım taşları sökülerek çalındı.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:54
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?

Vatandaşın belediyeye ihbar etmesi üzerine Sarıhacılı mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaldırıma döşenen parke taşlarının sökülüp çalındığı ortaya çıktı. Vatandaşın fotoğraflı bir şekilde kaldırım taşlarının çalındığını ihbar etmesi üzerine konuyu araştıracaklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Bana bir fotoğraf attılar. Sarıhacılı mahallesine parke taş döşettik. Adam yoldaki parkeyi söküp çalmış ve evine götürmüş. Aynı yerde daha önce bende yakaladım. Bu duruma arkadaşlarımızda şahit. Ben gittim ve bir baktım adam yolu söküp arabasına dolduruyor. ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Utanmaz ahlaksız adam yolu söküyor ve arabasına taşıyor. Sağda solda boşta olur hadi neyse ama döşenmiş taşı neden söküyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Yazık, günah değil mi? Bu devletin malı, kamunun malı sen bunu ne yapacaksın. Bunun hesabını nasıl vereceksin” dedi. •Sema Nur Koçaker•

Son Güncelleme: 07.05.2022 13:55
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