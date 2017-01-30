Kaldırım denetimi!

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Pazarcılar ve Sebzeciler Derneği arasında gerçekleştirilen toplantının ardından ilk olarak Un Pazarında bulunan sebzeci ve pazarcı esnafını denetleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu ve üyeler de eşlik etti.

Artık belirlenen standartlar dışında esnafın tezgahlarını açamayacağını belirten Zabıta Müdürü Musa Baran, kurallara uymayanlara cezai müeyyide uyguladıklarını söyledi. Baran, “Bundan sonra belediyemizin belirlediği standartlar dışında esnaflarımız tezgahlarını açmayacaklar. Açarlarsa biz de kanunen gerekli cezai müeyyideyi uygulayacağız. Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanımız Salih Çavuşoğlu da bizimle denetimlere katıldı. Bundan sonra kurallara uyulacağını kendisi de söyledi.” dedi.

Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanımız Salih Çavuşoğlu ise, “Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ın vermiş olduğu talimat neticesinde Zabıta Müdürümüz Musa Baran ile buradaki sebze meyve satan arkadaşlarımızın zarar görmemesi için toplantı yaptık. Çıkan kararla birlikte esnaflarımız, ekmek paralarını kazanmaları için belediyemizin göstereceği nizam intizam içerisinde tezgahlarını açacaklar. Biz de Zabıt Müdürümüzle denetimlerimizi yaptık. Arkadaşlarımızı nizam intizam içerisine getirip ekmek parası kazanmalarına yardımcı olacağız. Artık kaldırımlar kapanmayacak, yollar daralmayacak.” şeklinde konuştu.