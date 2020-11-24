Kaldırım çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçe merkezinde kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Ekiplerimiz, Şehit Muzaffer Çetin Caddesi, Agahefendi Mahallesi, İlyas Arslan Bulvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde yıpranmış, hasar görmüş kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerdir’’ dedi. Başkan Ekici, şehrin içinden geçen dere yatakları ıslah çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Başkan Ekinci, ''Hem Delibaş, hem de Eğriöz deresi kenarları kordon şeklinde planlandı. Oturup-dinleneceğimiz, yürüyüp-koşabileceğimiz, bisiklet sürebileceğimiz veya çocuklarımızın paten süreceği doğal mekanlar oluşturuyoruz. Kaplıcalar bölgesinden Eski Hastane Caddesine kadar olan bölüm kıyı şeridinin ardından inşallah Reis Bey Köprüsüne bağlanmayı hayal ediyoruz'' diye konuştu.