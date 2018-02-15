Kahvehanelere kitap girdi

Şefaatli Kaymakamlığı, ‘her işyerine bir kitaplık’ projesi ile Yozgat’ın bu köklü geleneğini yeniden hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Önce ilçede bulunan kahvehaneler ile işyerlerine mini kitaplıklar kuruldu. 6 işyerinde kurulan kitaplıklara, herkesin okuyabileceği kitaplar konuldu. İşyerlerine gidip, işinin tamamlanması için bekleyen müşteriler ile işyeri sahibi boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeye başladı. Kaymakam Yücel Erdem, ilçedeki bazı kahvehanelerde de kitaplıklar kurulmasını sağladı. Kaymakam Erdem, bu kahvehaneleri ziyaret edip, kitap hediye etti. Birlikte gittiği bazı ilçe yöneticileri ve öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğinde bulundu.