Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1373
ALTIN
496.863
DOLAR
8.7261
STERLİN
12.0634
EURO
10.4049

Kahvehaneler 1 Temmuzu bekliyor

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine normale dönüş genelgesi gönderdi.

29 Haziran 2021 Salı 00:56
Kahvehaneler 1 Temmuzu bekliyor

Yeni normalle ilgili son genelgede kahvehane, kıraathane gibi işletmelerde oyun oynatılmasına dair karara da yer verildi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek. Bakanlığı yayımladığı genelgede, ‘’Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş gibi oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahvehaneler 1 Temmuzu Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Organik gübre dönemi
Organik gübre dönemi
Kayıp koyunlar bulundu
Kayıp koyunlar bulundu
KÜLTÜR EVi HAZIR
KÜLTÜR EVi HAZIR
Tübitak’tan projeye destek
Tübitak’tan projeye destek
Montaj çalışmaları tamamlandı
Montaj çalışmaları tamamlandı
KOSGEB’ten Finansman desteği
KOSGEB’ten Finansman desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim