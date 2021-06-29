Kahvehaneler 1 Temmuzu bekliyor

Yeni normalle ilgili son genelgede kahvehane, kıraathane gibi işletmelerde oyun oynatılmasına dair karara da yer verildi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek. Bakanlığı yayımladığı genelgede, ‘’Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş gibi oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir’’ denildi.