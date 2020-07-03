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Kahveciler isyanda!

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar odası Başkanı Eyüp Coşgun, kahveci esnafının dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:11
Kahveciler isyanda!

YOZGAT Kahveciler Ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, üç ay kapalı, bir aydır kısmi açık olan Kahvecilerin okey, iskambil kağıdı, tavla gibi oyunlar olmadığından iş yerlerini açamayacak halde olduklarını söyledi. Coşgun, 600 yıldır bir kültür olan Kahvecilik sektöründe çalışan işveren ve ara elamanlarının bir milyon kişiyi oluşturduğunu, bu insanların kendine günlük yevmiyeli iş aradıklarını kaydetti.
Başkan Coşgun, ‘’Artık bu sektörde bıçak kemiğe dayandı. Hiç bir yerde hastalık bulaşmıyor, kahvede oyun oynanırken hastalık bulaşıyor. Bilim kurulu ve dünya ülkeleri temasla bulaşmadığını söylüyor. Hastalık çıktı çıkalı kağıt ve metal para kullanımı hiç kısıtlanmadı. Kağıttan temastan geçseydi dünyada adam kalmazdı. Her ne hikmetse Kahveciler, halı saha pandemi hastası? Bütün dünyada maçlar oynanıyor, gariban halı sahacı kapalı. Zenginler açık gariban fakir kapalı çok dertliyiz’’ ifadelerini kullandı.

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Kahveciler Isyanda!
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