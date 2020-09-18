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Kahveciler isyan ediyor

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, yaşamları esaret altına alan Covit-19 pandemisi nedeniyle artık dayanacak gücü kalmayan kahveci, kantinci, işletmecisi esnafın artık ‘duyun sesimizi!’' diyecek nefesinin dahi kalmadığını söyledi.

18 Eylül 2020 Cuma 00:50
Kahveciler isyan ediyor

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, esnafın kirasını ödeyemediğini, Bag-Kur ödemesini yapamadığını, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve daha bir sürü akla gelmeyen faturalarını ödeyemediğini anlattı. Coşkun, ‘’İcralar, mecburiyetten verilen taahhütler ve ardından gelecek yaptırımları düşünmek bile istemiyor. Okullar açıl(a)mıyor. Bırakın işyerlerine mal tedarik etmeyi, çocukları okula başlasa bile kırtasiye masraflarını karşılayamaz hale geldi bu esnaf gurupları. Çekilen kredilerin günü gelmekle beraber bu kredilerin nasıl ödeneceği ise çok büyük bir belirsizlik olarak önlerinde bekliyor’’ dedi. Oda Başkanı Coşkun, 16 Mart'tan beri çalışamayan birçok esnafın normalleşmişken kantinci, kahveci ve işletmecisi esnafın anayasal hakları olan çalışma hürriyetini dahi kullanamadığını ileri sürdü. Coşkun, ‘’Bu esnaf guruplarımız bağışlara mecbur kalarak yaşamak istemiyor! Bu esnaf guruplarımız kimsenin onlara acımasını istemiyor! Bu esnaf guruplarımız devletimizden sadece yok olmamak için, ailelerine ve sevdiklerine bakabilmek için gerekli bütün önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor’’ diye konuştu. 

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Kahveciler Isyan Ediyor
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