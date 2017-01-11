Kahvaltıyla kutladı

İl Özel İdaresi Misafirhanesinde basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, her meslek grubunun Türkiye’de bir gününün olduğunu söyledi.



Daha önceden basın sektöründe çalışmış ve vefat etmiş basın çalışanlarına Allah’tan rahmet dileyen Vali Yurtnaç, “Ben bugün aramızda olmayan, daha önceki yıllarda bu yaptığınız işleri yapmış olan değerli basın mensuplarına rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Sizlere de sağlık sıhhat diliyorum. Sizler kamunun, sivil toplumun ve toplumun hedeflerini milletle buluşturan kişilersiniz. Sizlerden doğru haberler gidince, güzel haberler gidince kamuoyu bununla daha pozitif bir hale geliyor. Yöneticileri motive eden eleştirilerin gelmesi çalışmalarımızda daha dikkatli olmamızı ve daha güzel şeyler yapmamıza vesile oluyor” dedi.



“GÜÇLÜ OLMALI”

Basının her zaman güçlü olmasından yana olduğunu kaydeden Vali Yurtnaç, “Yöneticiler açısından basın ne kadar zayıf olsa o kadar iyi derler ama aslında doğru olan basın ne kadar güçlü olursa yönetim o kadar doğru hareket eder, doğru kararlar alır. Çünkü sizler aynasınız. Bizim aynaya bakmamızı sağlarsınız. O maksatla varsın basın güçlü olsun, basın güçlü olursa bizlerde güçlü oluruz. Daha iyi bir basın daha iyi bir yönetim demektir. Eğer sizi sıkıştıran birileri varsa daha fazla koşarsınız, daha fazla gayret edersiniz. Burada ki basınımızın gücü bizi kamçılar. Ben sizlerin dik ve diri olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.



“TELEVİZYONA İHTİYAÇ VAR”

Basının bir ve beraber olmasının güç doğuracağına değinen Vali Yurtnaç, “Bir ve beraber olun, ortak değerlerimize daha kurumsal bir şekilde sahip çıkın. Gazeteler daha nitelikli bir şekilde çıksın. Yozgat’ın basın alanında bir televizyona ihtiyacı var diye düşünüyorum. Eğer buna Yozgat’ın maddi gücü yeterli gelmezse çevremizde bize yakın olan illerle ortak bir şeyler yapılabilir. Bir televizyon şehri hareketlendirir” ifadelerini kullandı.



“KÂRLILIK GÖZETMEZ”

Kamuoyunda bazı şeylerin karlılık üzerine gitmediğine dair eleştirilerle karşılaşılabildiklerini belirten Vali Yurtnaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Devlette kamu menfaati öne alınır. Burada özel sektör olacaksa özel sektör karlılığa bakar. O maksatla böyle bir şeyin alt yapısını şimdiden oluşturmak lazım. Bu şehri hareketlendirecek bir sürü yatırımlar yapılıyor. Bir yerin gelişmesi için demiryolu, hava yolu, kara yolu bunlar alt yapıdır. Bu alt yapıları yaparken devlet karlılığı düşünmez. Hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde bu alt yapı yatırımlarında karlılık düşünülmez. Ne düşünülür, kamu menfaati düşünülür. Yozgat’ta da bakanımızın, siyasilerimizin ve kamuoyunun destekleriyle havaalanı yapılıyor. Biz Yozgat’ta birinci organizeyi doldurmaya çalışıyoruz. İkinci organize sanayinin alt yapısını başlattık. Tüm bunlar havaalanına bağlı. Neden havaalanına bağlı, müteşebbis, sanayici buraya milyon dolar yatırım yapacak, peşine buraya gelmek için 10 saat yol kat edecek. Böyle bir şey olmaz. Makul ve mantıklı olmamız lazım. Buraya bir şeyler gelsin derken bu alt yapıyı halletmemiz gerekiyor. O maksatla uçak olmazsa olmazımızdır. Yozgat orta vadede gelecek vadeden bir şehir”