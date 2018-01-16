Kahvaltıda buluştular

Ankara’da yaşamlarını sürdüren Çayıralanlı vatandaşlar kahvaltı etkinliğinde buluştu. Programa Çayıralan ilçesinde yaşayan vatandaşlar da davet edildi. Birlik ve beraberliği artıran kahvaltı programı Ankara Beşevler Durak Kafe’de gerçekleşti. Yaklaşık 70 kişinin katılım gösterdiği etkinlikte Çayıralanlılar bir araya gelerek hasret giderdi, sohbet etme imkanı buldu.

Çayıralanlı vatandaşlar etkinliği tertipleyen CHP Çayıralan Belediye Meclis Üyesi Ömer Codar’a teşekkür etti. Öte yandan İstanbul Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması’nda İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar bir araya gelerek arabaşı sofrasında buluştu.

