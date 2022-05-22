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Kahvaltıda buluştular

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Okuyorum- Anlatıyorum’ projesi devam ediyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:44
Kahvaltıda buluştular

Proje kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulu Anlatım Grubu öğrencileri ile kahvaltılı buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy kitap değerlendirmesi yaptı. Aksoy,” Sevgili öğrencilerimiz okudukları kitap üzerine konuşmalar yapıp bizlerle hayallerini paylaştılar. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın akademik ve sosyal gelişimlerine büyük katkılar sunan okul idarecilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” dedi. 
Haber Merkezi

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Kahvaltıda Buluştular
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