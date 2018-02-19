Kahramanlara mektup

Kaymakamlık tarafından yapılan ‘Mektup Yazma’ kampanyası kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından 3 bin 900 mektup yazıldı. Yazılan mektuplar arasından dereceye giren öğrenciler Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından makamda misafir edilerek, ödüllendirildi. Yazılan 3 bin 900 mektup Afrin Kahramanlarımıza ulaştırılmak üzere postaya verildi.