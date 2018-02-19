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Kahramanlara mektup

SORGUN ilçesinde, Afrin’de görev yapan kahraman güvenlik görevlilerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla öğrenciler mektup yazdı.

Kahramanlara mektup

SORGUN ilçesinde, Afrin’de görev yapan kahraman güvenlik görevlilerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla öğrenciler mektup yazdı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Kahramanlara mektup

Kaymakamlık tarafından yapılan ‘Mektup Yazma’ kampanyası kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından  3 bin 900 mektup yazıldı. Yazılan mektuplar arasından dereceye giren öğrenciler Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından makamda misafir edilerek, ödüllendirildi. Yazılan 3 bin 900 mektup Afrin Kahramanlarımıza ulaştırılmak üzere postaya verildi. 

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