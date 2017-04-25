Kahramanın anısına…

Sarıkaya İlçesi’ne bağlı Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Okulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Güleser Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimini seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in resmini okulun duvarına çizerek, öğrencilerine de anlamlı bir mesaj vermiş oldu.

Okul personeli, öğretmenler ve öğrencilerin bir arada çizdiği resim sadece Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in değil, o gecenin seyrini değiştiren kahraman şehit ve gazilerin de manevi dünyalarına anlamlı bir hediye oldu.

Şehit Ömer Halisdemir’in okul duvarındaki resmi Kadılı Köylülerin de ilgi odağı oldu. Köylüler resmi ziyaret edip, tüm şehitlerin ruhuna bu vesile ile dualar gönderiyor.





ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?





Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

2016’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.