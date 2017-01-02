Kahramanın adını aldı!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yılbaşı gecesi mesai yapan Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi personelini ve yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti.



Vali Kemal Yurtnaç’ın ziyaretinde 2016 yılının son bebeğini dünyaya getiren anne Sultan Parlak, bebeğine Vali Yurtnaç’ın isim vermesi talebinde bulundu. Ailenin isteğini geri çevirmeyen Vali Kemal Yurtnaç, bebeğe kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adını verdi.



Vali Yurtnaç, aileyi tebrik ederek, çeyrek altın hediye etti. Ziyaret sırasında Halepli bir ailenin dünyaya gelen çocuğuna da altın hediye edildi.