Kahraman gazilere madalya

Yozgatlı 8 Kıbrıs gazisine Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik makamlarında madalya beratlarını takdim etti. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi 1974’te de zulüm gören Kıbrıs Türkü’nün imdadına yetişerek, o günkü devletin kıt ve kısıtlı imkanlarına rağmen parlak bir zafer elde ettiğini hatırlattı. Vali Kadir Çakır, Türk devletinin gerek Osmanlı döneminde, gerek Türkiye Cumhuriyeti döneminde her daim diline, dinine, inancına bakmaksızın mazluma el uzattığını ve zulümden kurtardığını vurguladı. Son olarak 1974’te kendi soydaşlarına yapılan zulme seyirci kalamayan şanlı Türk Ordusu’nun Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya huzur ve barış götürdüğünü de vurgulayarak “Bu harekata katılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan siz kahraman gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum. Devletimiz her daim sizlerin yanındadır” diye konuştu. Vali Kadir Çakır daha sonra Yozgatlı gaziler Ali İhsan Baran, Mustafa Öztürk, Şükrü Gençer, Celal Okur, Abdulfettah Aydoğan, Recep Üstündağ, Kadir Ayaydın ve Ömer Eratik’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Beratlarını takdim etti. Vali Çakır bir süre gazi ve aileleriyle sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.